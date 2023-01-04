Навесні Україна планує серйозний наступ

https://racurs.ua/ua/n178510-navesni-ukrayina-planuie-seryoznyy-nastup-vid-krymu-do-donbasu-budanov.html

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Навесні Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими.

Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Це звільнення територій та завдання остаточної поразки російській федерації. Це відбудеться по всій Україні — від Криму до Донбасу, — заявив Буданов, не вказавши жодних деталей.

Також він додав, що Україна дуже чекає на поставки американських броньованих машин Bradley.

Буданов заявив, що подальші атаки всередині росії відбуватимуться «все глибше і глибше», але не сказав про відповідальність України за це. Деталі обіцяє озвучити після закінчення війни.

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