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Ракурс
Навесні Україна планує серйозний наступ

Навесні Україна планує серйозний наступ від Криму до Донбасу — Буданов

4 січ 2023, 16:05
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Навесні Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими.





Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Це звільнення територій та завдання остаточної поразки російській федерації. Це відбудеться по всій Україні — від Криму до Донбасу, — заявив Буданов, не вказавши жодних деталей.

Також він додав, що Україна дуже чекає на поставки американських броньованих машин Bradley.

Буданов заявив, що подальші атаки всередині росії відбуватимуться «все глибше і глибше», але не сказав про відповідальність України за це. Деталі обіцяє озвучити після закінчення війни.

Інші заяви очільника української розвідки:

  • про втрати росіян під Бахмутом: сотні російських трупів просто гниють у відкритому полі на околицях міста. Подекуди вони схожі на імпровізовані стіни. Російські війська використовують ці тіла для укриття як щит. Але це не працює. Там справжні поля мертвих тіл.
  • про озброєння росії: запаси виснажуються, що змушує кремль вдаватися до «дешевших» рішень, таким як іранські безпілотники.
  • про мету України: повернутися до кордонів 1991 року, як її визнають усі суб'єкти міжнародного права. Це наша мета, і ми її досягнемо.
  • про майбутнє країни-терориста: ви не повинні боятися трансформації росії. Це піде на користь усьому світу.
  • про російську ядерну загрозу: ядерний арсенал, що знаходиться в руках неконтрольованого режиму, змусить увесь світ усвідомити необхідність денуклеаризації росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом.

Джерело: Ракурс


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