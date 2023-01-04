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Весной Украина планирует серьезное наступление от Крыма до Донбасса - Буданов
Весной Украина планирует серьезное наступление от Крыма до Донбасса — Будановhttps://racurs.ua/n178510-vesnoy-ukraina-planiruet-sereznoe-nastuplenie-ot-kryma-do-donbassa-budanov.htmlРакурс
Навесні Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими.
Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Це звільнення територій та завдання остаточної поразки російській федерації. Це відбудеться по всій Україні — від Криму до Донбасу, — заявив Буданов, не вказавши жодних деталей.
Також він додав, що Україна дуже чекає на поставки американських броньованих машин Bradley.
Буданов заявив, що подальші атаки всередині росії відбуватимуться «все глибше і глибше», але не сказав про відповідальність України за це. Деталі обіцяє озвучити після закінчення війни.
Інші заяви очільника української розвідки:
- про втрати росіян під Бахмутом: сотні російських трупів просто гниють у відкритому полі на околицях міста. Подекуди вони схожі на імпровізовані стіни. Російські війська використовують ці тіла для укриття як щит. Але це не працює. Там справжні поля мертвих тіл.
- про озброєння росії: запаси виснажуються, що змушує кремль вдаватися до «дешевших» рішень, таким як іранські безпілотники.
- про мету України: повернутися до кордонів 1991 року, як її визнають усі суб'єкти міжнародного права. Це наша мета, і ми її досягнемо.
- про майбутнє країни-терориста: ви не повинні боятися трансформації росії. Це піде на користь усьому світу.
- про російську ядерну загрозу: ядерний арсенал, що знаходиться в руках неконтрольованого режиму, змусить увесь світ усвідомити необхідність денуклеаризації росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом.
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