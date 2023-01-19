Почему руководство МВД летело на одном вертолете, рассказали в Нацполиции

В Броварах 18 января разбился вертолет с руководством МВД, фото: Петр Порошенко

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, котрі вчора, 19 січня, загинули в авіакатастрофі у Броварах, були в одному вертольоті, оскільки намагалися якомога швидше прибути на місце призначення.

Про це в коментарі журналістам заявила речниця Нацполіції Мар’яна Рева, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вони вирушали у відрядження, поспішали і хотіли якомога швидше прибути на місце, щоб скоригувати у подальшому роботу міністерства якомога краще і ефективніше, у тому числі, і задля переможних ситуацій на фронті, — додала Рева.

Вона зазначила, що наразі не має інформації щодо того, чи є протокол пересування у цих випадках. Водночас вона додала, що через цей інцидент були зроблені відповідні висновки і надалі робота чиновників у подібних випадках вже буде коригуватися з урахуванням усіх трагічних ситуацій.

Джерело: «Укрінформ»