Шарль Мишель получил табличку на Аллее смелости, фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

Президента Європейської ради Шарль Мішель, який сьогодні, 19 січня, перебуває з візитом у Києві, отримав іменну табличку на столичній Алеї сміливості.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дякую за всю допомогу й потужну підтримку! Україна це дуже цінує, — зазначив Зеленський в описі відео.

Алея сміливості була закладена у Києві до 31-ї річниці незалежності України. На ній вказують імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабного російського вторгнення.

Також Зеленський вручив Мішелю орден «За заслуги» І ступеня — в такий спосіб було відзначено його особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.