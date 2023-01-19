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Ракурс
Шарль Мішель отримав табличку на Алеї сміливості, фото: Володимир Зеленський

Президент Європейської Ради отримав іменну табличку на Алеї сміливості в Києві (ВІДЕО)

19 січ 2023, 20:57
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Президента Європейської ради Шарль Мішель, який сьогодні, 19 січня, перебуває з візитом у Києві, отримав іменну табличку на столичній Алеї сміливості.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дякую за всю допомогу й потужну підтримку! Україна це дуже цінує, — зазначив Зеленський в описі відео.

Алея сміливості була закладена у Києві до 31-ї річниці незалежності України. На ній вказують імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабного російського вторгнення.

Також Зеленський вручив Мішелю орден «За заслуги» І ступеня — в такий спосіб було відзначено його особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

Джерело: Ракурс


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