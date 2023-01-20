США на «Рамштайне» - РФ перегруппируется, у нее иссякают боеприпасы

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Ракурс

Міністр оборони США Ллойд Остін 20 січня відкрив чергове засідання союзників у форматі «Рамштайн», закликавши їх до більшої допомоги України.

Це вирішальний момент. росія перегруповується, набирає війська та намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо. І ми не здригнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії рф, — сказав Остін.

З його слів, москва залишається налаштованою на агресію та завоювання, і російські сили посилили свої жахливі атаки, вбивши багатьох невинних українців.

Ми знову побачили жорстокість воєнного вибору рф лише кілька днів тому в місті Дніпро, — заявив глава оборонного відомства США.

Остін додав, що «це вирішальний момент для України у вирішальне десятиліття для світу», тому, не майте сумніву, «ми підтримуватимемо самооборону України стільки, скільки буде потрібно». На його думку, атаки рф покликані зламати дух України, але «вони провалилися, а народ України надихнув світ».

Нагадаємо, США оголосили про виділення Києву додаткових 2,5 млрд дол. військової допомоги. Пакет включатиме більше бронетехніки та боєприпасів.