Нидерланды потенциально готовы обсудить передачу ВСУ истребителей F-16

https://racurs.ua/n179055-niderlandy-potencialno-gotovy-obsudit-peredachu-vsu-istrebiteley-f-16.html

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Нідерланди потенційно готові обговорити надання для Збройних сил України багатофункціональних легких винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Про це під час дебатів у парламенті заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра, пише NLTimes.

Депутат Сьорд Сьордсма від D66 під час дебатів закликав уряд надати Україні бойові машини піхоти та винищувачі F16. Хукстра сказав, що уряд потенційно готовий обговорювати такий запит України. Детальніших слів міністра закордонних справ не наводять.

З його слів, постачання стандартного озброєння «немає табу» і все, що надають Нідерланди, надається на запит України. Міністерка Кайса Оллонгрен раніше вказала, що Нідерланди готові профінансувати передачу танків Leopard 2 для ЗСУ, які передадуть інші союзники — так, як вже допомагали з постачанням радянських Т-72 з Чехії.

Нагадаємо, Нідерланди фіналізують план із передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, про що раніше оголосив прем'єр Марк Рютте.