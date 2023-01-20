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Ракурс
Нидерланды предоставят Украине ЗРК Patriot

Третья страна передаст Киеву ЗРК Patriot

20 янв 2023, 22:08
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Нідерланди нададуть Україні дві установки пртиповітряної оборони Patriot («Петріот»).





Уряд країни у п’ятницю, 20 січня, уточнив, скільки «Петріотів» він надішле в Україну: міністри оборони та закордонних справ повідомили у листі до парламенту, що передані будуть дві пускові установки цієї потужної та сучасної зенітно-ракетної системи.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час зустрічі контактної групи з оборони України у Рамштайні також домовилися про постачання Україні запчастин для обслуговування Patriot.

Про намір Нідерландів віддати Україні частину своїх «Петріотів» оголосив під час візиту до Вашингтона прем'єр-міністр Марк Рютте, але про деталі він не говорив.

За даними з відкритих джерел, Нідерланди мають чотири батареї Patriot: три стоять на бойовому чергуванні, а одну тримають у запасі.

Батареї «Петріот», як кажуть військові експерти, зазвичай складаються із чотирьох-восьми пускових установок.

По одній батареї українцям пообіцяли США та Німеччина. Навчання українських розрахунків планувалося розпочати на полігоні у США наприкінці січня.

Також протягом 2023 року нідерландські військові навчатимуть сотні українських військових.

Источник: Ракурс


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