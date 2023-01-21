Скандал с закупкой продуктов для армии – в Раду вызвали руководство Минобороны

https://racurs.ua/n179101-skandal-s-zakupkoy-produktov-dlya-armii-v-radu-vyzvali-rukovodstvo-minoborony.html

Ракурс

У Верховну Раду викликали керівництво Міноборони через скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Про це повідомила нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

Заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки відреагувала на матеріал ZN.UA, у якому описаний механізм завищення цін на продукти для солдатів.

Безугла повідомила, що Державна аудиторська служба проводить перевірку Міноборони, та анонсувала «резонансні висновки».

Раніше українські виданння повідомили, що Міноборони закуповує продукти для українських військовослужбовців у кілька разів дорожче, ніж вони коштують у столичних магазинах уже з урахуванням націнки. ZN.ua описало декілька схем.

Наприклад, йдеться про угоду вартістю 13,16 млрд грн, яку уклали 23 грудня 2022 року. Згідно з документом, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку (у магазинах — близько 7 грн за штуку), картоплю — по 22 грн за кг (у магазинах — близько 8−9 грн), курячі стегна — по 120 грн за кг (у магазинах — 80 грн). Журналісти порівнювали ціни закупівлі із середніми у найпоширенішій торговельній мережі.