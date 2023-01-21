Страны Запада введут два потолка цен на российские нефтепродукты – G7 и ЕС договорились

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Країни «Великої сімки», Євросоюз та Австралія домовилися про дві стелі цін на російські нафтопродукти. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Згідно із заявою відомства, одна стеля цін стосуватиметься нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою щодо сирої нафти (дизпальне), інша — для продуктів, що торгуються зі знижкою (мазут). Крім цього, країни Заходу домовилися в березні 2023 року переглянути стелю цін на російську нафту, що поставляється морем.

Рішення щодо стелі цін на нафтопродукти було погоджено під час віртуальної зустрічі заступників міністрів фінансів країн-учасниць коаліції з обмеження цін.

У прес-релізі Мінфіну США йдеться, що члени зустрічі підтвердили, що стеля цін досягає поставленої мети, а саме: обмежує доходи росії від експорту, а також стабілізує світові поставки енергоносіїв.

Угода про стелі цін на російську нафту, що перевозиться морем до Євросоюзу, Австралії та країн «Великої сімки», почала діяти 5 грудня 2022 року. Обмеження було встановлено на рівні 60 дол. за барель. Очікується, що стеля цін на російські нафтопродукти почне діяти з 5 лютого 2023 року. Завдяки цьому, чорне золото не купуватимуть вище за ціну, про яку домовилися союзники України.

Заступники міністрів визнали, що обмеження цін на російську нафту сьогодні дозволяє досягти подвійної мети — обмежити доходи рф від експорту нафти та стабілізувати світові постачання енергоносіїв".