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Нагнетание темы угрозы нападения со стороны беларуси – это российская ИПСО, заявили в украинской разведке

Нагнетание темы угрозы нападения со стороны беларуси — это российская ИПСО, заявили в украинской разведке

21 янв 2023, 19:11
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Нагнітання теми загрози нападу з боку білорусі — це російська інформаційно-психологічна операція, заявляють в українській розвідці.





Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО.

Безмовно, про диктатора лукашенка нам все відомо, про режим у білорусі. Але є об'єктивні речі: кількість ударного угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці росії немає, — сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні напружена, проте контрольована, повідомив 21 січня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Ми розуміємо, що білорусь підтримує росію у розв’язаній нею війні проти України, надаючи їй свою територію, постійно там відбуваються навчання, — сказав він в ефірі телемарафону.

Наразі поблизу держкордону також не фіксується переміщення військової техніки ворога. Тоді як авіація, яка бере участь у спільних російсько-білоруських навчаннях, летить вглиб білорусі.

Источник: Ракурс


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