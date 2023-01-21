Ракурсhttps://racurs.ua/
Нагнітання теми загрози нападу з боку білорусі – це російська ІПСО, заявили в українській розвідці
Нагнітання теми загрози нападу з боку білорусі — це російська ІПСО, заявили в українській розвідціhttps://racurs.ua/ua/n179107-nagnitannya-temy-zagrozy-napadu-z-boku-bilorusi-ce-rosiyska-ipso-zayavyly-v-ukrayinskiy-rozvidci.htmlРакурс
Нагнітання теми загрози нападу з боку білорусі — це російська інформаційно-психологічна операція, заявляють в українській розвідці.
Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО.
Безмовно, про диктатора лукашенка нам все відомо, про режим у білорусі. Але є об'єктивні речі: кількість ударного угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці росії немає, — сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Ситуація на українсько-білоруському кордоні напружена, проте контрольована, повідомив 21 січня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Ми розуміємо, що білорусь підтримує росію у розв’язаній нею війні проти України, надаючи їй свою територію, постійно там відбуваються навчання, — сказав він в ефірі телемарафону.
Наразі поблизу держкордону також не фіксується переміщення військової техніки ворога. Тоді як авіація, яка бере участь у спільних російсько-білоруських навчаннях, летить вглиб білорусі.
.