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Уничтожение склада оккупантов, скриншот видео
Уничтожение склада боеприпасов рашистов показал Генштаб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179128-unichtojenie-sklada-boepripasov-rashistov-pokazal-genshtab-video.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 22 січня, опублікував відео, котре показує знищення складу боєприпасів окупантів на запорізькому напрямку.
На відео, ймовірно знятому з безпілотника, можна побачити, як потужний вибух знищує склад рашистів, замаскований в одній із лісосмуг.
Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.
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