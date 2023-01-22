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Ракурс
Уничтожение склада оккупантов, скриншот видео

Уничтожение склада боеприпасов рашистов показал Генштаб (ВИДЕО)

22 янв 2023, 14:59
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Генштаб ЗСУ на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 22 січня, опублікував відео, котре показує знищення складу боєприпасів окупантів на запорізькому напрямку.





На відео, ймовірно знятому з безпілотника, можна побачити, як потужний вибух знищує склад рашистів, замаскований в одній із лісосмуг.

Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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