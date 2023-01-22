Знищення складу окупантів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179128-znyschennya-skladu-boieprypasiv-rashystiv-pokazav-genshtab-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 22 січня, опублікував відео, котре показує знищення складу боєприпасів окупантів на запорізькому напрямку.

На відео, ймовірно знятому з безпілотника, можна побачити, як потужний вибух знищує склад рашистів, замаскований в одній із лісосмуг.

Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.