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Ракурс
Знищення складу окупантів, скріншот відео

Знищення складу боєприпасів рашистів показав Генштаб (ВІДЕО)

22 січ 2023, 14:59
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Генштаб ЗСУ на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 22 січня, опублікував відео, котре показує знищення складу боєприпасів окупантів на запорізькому напрямку.





На відео, ймовірно знятому з безпілотника, можна побачити, як потужний вибух знищує склад рашистів, замаскований в одній із лісосмуг.

Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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