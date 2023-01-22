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Знищення складу окупантів, скріншот відео
Знищення складу боєприпасів рашистів показав Генштаб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179128-znyschennya-skladu-boieprypasiv-rashystiv-pokazav-genshtab-video.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 22 січня, опублікував відео, котре показує знищення складу боєприпасів окупантів на запорізькому напрямку.
На відео, ймовірно знятому з безпілотника, можна побачити, як потужний вибух знищує склад рашистів, замаскований в одній із лісосмуг.
Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.
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