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Ракурс
Момент бою біля Кремінної, скріншот відео

Знищення рашистів біля Кремінної показали Сили спецоперацій (ВІДЕО)

19 січ 2023, 22:17
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Військові Сил спеціальних операцій (ССО) України під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна на Луганщині натрапили на скупчення сил противника.





Відео знищення російських окупантів сьогодні, 19 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.

Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів, — вказано в описі відео.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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