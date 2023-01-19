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Момент бою біля Кремінної, скріншот відео
Знищення рашистів біля Кремінної показали Сили спецоперацій (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179038-znyschennya-rashystiv-bilya-kreminnoyi-pokazaly-syly-specoperaciy-video.htmlРакурс
Військові Сил спеціальних операцій (ССО) України під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна на Луганщині натрапили на скупчення сил противника.
Відео знищення російських окупантів сьогодні, 19 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.
Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів, — вказано в описі відео.
Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
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