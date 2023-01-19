Момент бою біля Кремінної, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179038-znyschennya-rashystiv-bilya-kreminnoyi-pokazaly-syly-specoperaciy-video.html

Ракурс

Військові Сил спеціальних операцій (ССО) України під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна на Луганщині натрапили на скупчення сил противника.

Відео знищення російських окупантів сьогодні, 19 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.

Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів, — вказано в описі відео.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.