ССО показали унікальні кадри своєї роботи. Фото: ССО

https://racurs.ua/ua/n178055-syly-specoperaciy-ukrayiny-pokazaly-unikalni-kadry-svoieyi-roboty-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій ЗСУ використовують морський компонент для ведення бойових дій та протидії російському вторгненню.

Під час однієї з операцій «морські котики» ССО врятували від окупації 500 мирних мешканців прибережної території. Спецпризначенці показали кадри висадки бійців 73-го окремого морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого на острів Зміїний, та інших бойових операцій. Відповідне відео прес-служба ССО 21 грудня опублікувала в YouTube.

Українські військові розповіли, як по воді евакуйовували цивільних з-під носа у ворога, і не дали їм опинитися в окупації. Таким чином «морські котики» врятували 500 людей, серед яких було багато пенсіонерів та дітей.

Також бойові плавці, крім знищення російських ворогів, здійснювали висадки на окупованих територіях, евакуювали військових товаришів, розміновували морську акваторію.

Нагадаємо, командування Сил спецоперацій показало унікальне відео реальної роботи снайпера. Їх зняли воїни на одному із напрямків. Снайпер ССО почекав, коли вороги зібралися до купи, а потім зненацька вдарив.