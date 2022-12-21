Ракетоносії російських «Кинджалів»

https://racurs.ua/ua/n178053-stoyanku-nosiyiv-rosiyskyh-kyndjaliv-u-bilorusi-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.html

Ракурс

Аеродром у Мачулищах у білорусі російські військові використовують як базу для своєї авіації.

На цьому летовищі знаходяться три російські винищувачі Міг-31к, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Також тут присутній літак Іл-76 А-50у, який виявляє цілі для ракетних ударів. Фрагменти супутникового знімка аеродрому в Мачулищах, який був зроблений 19 грудня, опублікував у Twitter користувач під ніком MT_Anderson. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що фото розділені на три частини, в кожній з яких представлені різні фрагменти аеродрому з різною технікою відповідно.

На летовищі можна побачити російські літаки ДРЛО Іл-76 А-50у «Сергій Атаянц» та Ту-134. Тут же ж знаходяться білоруські літаки Ан-26 та Іл-76. Також на світлинах вдалося зафіксувати вертольоти близько 20 одиниць білоруських вертольотів Мі-8 і Мі-24.

Нагадаємо, минулого тижня росіяни перекинули на аеродром у Мачулищах винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал», а також літак далекого РЛС-виявлення А-50У.

У ЗСУ заявили, що це може свідчити про нарощування можливості агресора завдавати авіаційних ударів по території України.