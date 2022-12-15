У білорусі готують авіацію, для наступу сил немає - Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177837-u-bilorusi-gotuut-aviaciu-dlya-nastupu-syl-nemaie-genshtab-zsu.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують переміщення озброєнь та військової техніки до білорусі.

Цього тижня противник перекинув на аеродром у Мачулищах винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал», а також літак далекого РЛС-виявлення А-50У, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Він зазначив, що це свідчить про нарощування можливості агресора завдавати авіаційних ударів по території України. Водночас Громов наголосив, що на території білорусі немає необхідної кількості авіації росіян для ведення сухопутних наступальних дій.

Водночас у прикордонних з Україною областях створюють тероборону. Продовжено заборону на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Такі дії є одним з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України, сказав Громов.

Станом на 15 грудня ситуація на українсько-білоруському кордоні — контрольована. Загрози наступу немає, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко та закликав волинян довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Тим часом військові і техніка 38 десантно-штурмової бригади, яку 13 грудня перекидали під кордон з Волинню, повертаються в пункт постійної дислокації у Бресті, повідомляє міноборони білорусі.

«Ракурс» повідомляв раніше, що білорусь зіграла ключову роль у наступі росії на Київ з 24 лютого, однак навіть об'єднані білоруські та російські підрозділи навряд здатні повторити цей шлях. Так вважають аналітики розвідки Великої Британії.