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У Британії не вірять в успіх удару об'єднаних білоруських та російських підрозділів
У Британії не вірять в успіх удару об'єднаних білоруських та російських підрозділівhttps://racurs.ua/ua/n177832-u-brytaniyi-ne-viryat-v-uspih-udaru-obiednanyh-biloruskyh-ta-rosiyskyh-pidrozdiliv.htmlРакурс
Наразі навчання білоруської та російської армій навряд чи становитимуть силу, здатну провести новий успішний штурм північної України.
У британській розвідці 15 грудня заявили, що білорусь зіграла ключову роль у наступі росії на Київ з 24 лютого, однак навіть об'єднані білоруські та російські підрозділи навряд здатні повторити цей шлях.
Аналітики розвідки Великої Британії нагадали, що військові навчання проходять на північному заході білорусі, на відстані від українського кордону. Крім того, росія нещодавно перекинула до білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.
Нагадаємо, під час раптової перевірки боєготовності збройних сил білорусі, яку оголосив тамтешній диктатор лукашенко, росія відправила в білорусь десятки «Уралів», БПМ і бензовозів
За останні кілька днів росія перекинула ще щонайменше 60 одиниць військової техніки в Білорусь, повідомляє проект моніторингу бойової активності «Беларускі Гаюн».
За їх інформацією, йдеться про два ешелони техніки. Перший був відправлений 8 грудня з міста Чебаркуль Челябінської області. Він прибув на залізничну станцію «Полонка» в Барановицькому районі Брестської області 12 грудня. У вагонах було 30−40 одиниць нових «Уралів» зс рф.
Другий ешелон відправили із залізничної станції «Острогожськ» (Воронезька область) 11 грудня, він прибув у Полонку 14 грудня. Є інформація, що загалом в ешелоні перебувало 26 вагонів-платформ з гусеничною і колісною технікою зс рф.
«Гаюн» вважає, що техніка призначається для військових зс рф на полігоні «Обуз-Лесновський».
Крім того, у білорусь прилетів А-50 ВКС рф, літак далекого радіолокаційного виявлення.
Саме цей літак далекого радіолокаційного виявлення активно працював з 24 лютого по квітень місяць. Його основне призначення — це надання координат для ударів винищувачів. Зокрема, він застосовується для супроводу повітряних цілей.
Держприкордонслужба України наразі не бачить ознак створення ударних угруповань серед білоруських військ поблизу українського кордону.
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