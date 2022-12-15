У Британії не вірять в успіх удару об'єднаних білоруських та російських підрозділів

https://racurs.ua/ua/n177832-u-brytaniyi-ne-viryat-v-uspih-udaru-obiednanyh-biloruskyh-ta-rosiyskyh-pidrozdiliv.html

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Наразі навчання білоруської та російської армій навряд чи становитимуть силу, здатну провести новий успішний штурм північної України.

У британській розвідці 15 грудня заявили, що білорусь зіграла ключову роль у наступі росії на Київ з 24 лютого, однак навіть об'єднані білоруські та російські підрозділи навряд здатні повторити цей шлях.

Аналітики розвідки Великої Британії нагадали, що військові навчання проходять на північному заході білорусі, на відстані від українського кордону. Крім того, росія нещодавно перекинула до білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.