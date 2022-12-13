Прикордонники відреагували на маневри білорусів поблизу України

Прикордонники відреагували на марневри білорусів поблизу України

https://racurs.ua/ua/n177773-prykordonnyky-vidreaguvaly-na-marnevry-bilorusiv-poblyzu-ukrayiny.html

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Держприкордонслужба наразі не бачить ознак створення ударних угруповань серед білоруських військ поблизу українського кордону.

Водночас прикордонники вивчають ситуацію з «раптовою» перевіркою боєготовності, яку сьогодні оголосили в міноборони білорусі. Про це на брифінгу 13 грудня заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, 13 грудня колона військової техніки з Бреста рухалася в напрямку Волині. За інформацією «Білоруського Гаюна», з пункту постійної дислокації 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (Брест) рухається колона військової техніки на південний схід від Бреста, до міста Малорита/агромістечка Мокрани.

У складі колони — не менше як 25 БТР-80, близько 30 вантажівок МАЗ з особистим складом і майном, три 120-мм міномети 2Б23 «Нона-М1», 2 паливозаправники, командно-штабна машина Р-145БМ, 2 машини зв’язку, не менше як 5 машин прикордонної служби РБ, машина швидкої допомоги і 2 польові кухні.

Зазначимо, Мокрани в Малоритському районі — прикордонне агромістечко в Білорусі, що межує з Волинською областю.

Причиною цих маневрів білорусів було те, що самопроголошений президент білорусі лукашенко доручив перевірити бойову готовність війська, що включатиме тренування з будівництва мостових переправ.

Нагадаємо, що зусилля Кремля чинити тиск на білорусь, щоб країна підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль зі зміцнення подальшого контролю над білоруссю. І хоч РБ продовжуватиме допомагати росії вести війну в Україні, лукашенко навряд чи відправить свою армію до бойових дій.

Раніше лукашенко заявляв, що білоруська та російська армії навчаються як «єдине угруповання».