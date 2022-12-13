Армія білорусі розпочала раптову перевірку бойової готовності. Фото:

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Раптова перевірка бойової готовності армії білорусі розпочалося за дорученням диктатора олександра лукашенка.

Білоруським військам наказано накласти висунутися в призначені райони, здійснити їх інженерне обладнання, організувати охорону й оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина. Про це 13 грудня повідомило міністерство оборони білорусі в Telegram.

Перевірка передбачає, що заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

За інформацією моніторингової групи «Беларускі Гаюн», востаннє подібна перевірка оголошувалася 11 жовтня 2022 року. Тоді до перевірки залучалися зведені роти від 6 механізованої та 38 десантно-штурмової бригади. Загальна чисельність залучених у перевірці не перевозила 500 осіб та 50 одиниць військової техніки.

Також наголошується, що річки Німан і Березина не знаходяться в безпосередній близькості від кордону з Україною.

Нагадаємо, у білорусі російську техніку 12 грудня розпочали перекидати у Брестську область — ближче до українських кордонів. Були зафіксовані приблизно 24 одиниць техніки, а серед них — танки Т-80, машини зв’язку та інженерна техніка.