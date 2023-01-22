Денис Кірєєв, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n179127-kireieva-vbyly-v-avtivci-sbu-tilo-vykynuly-na-vulycu-gur.html

Ракурс

Дениса Кірєєва — співробітника ГУР і учасника українсько-російських переговорів у білорусі — вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Буданов впевнений, що Кірєєв був співробітником української розвідки, а не шпигуном. Він зазначає, що особисто знав Кірєєва з 2009 року.

Я поділяю думку і вірю фактам, що Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше — розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію, — наголосив очільник ГУР.

За словами Буданова, Кірєєва на зустріч із СБУ покликали з його кабінету, тож він вирушив у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки.

За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники «Альфи» з криками «Це СБУ!», вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ, — зазначив Буданов. — Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося… І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти.

Висновки робіть самі, — наголосив він, відповідаючи на питання, чи стратили Кірєєва позасудово.

Також Буданов повідомив, що мав розмову з цього приводу з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим.

Це була моя остання з ним розмова, — зазначив Буданов. — Він не зміг нічого толком пояснити.

Він додав, що знає всіх людей, які здійснили вбивство Кірєєва.

За словами Буданова, головним завданням, яке поставили Кірєєву, було затягнути переговорний процес з росіянами, щоб виграти час — він особисто знав двох учасників переговорного процесу з російської сторони.

Я можу висловити абсолютно свою суб'єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив (вбивство Кірєєва — ред.), було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога, — наголосив він.

Джерело: «Радіо Свобода»