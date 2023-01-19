Кірєєв та Буданов. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n179017-zastrelenyy-uchasnyk-peregovoriv-z-rf-kirieiev-vryatuvav-kyyiv-vid-zahoplennya-wsj.html

Ракурс

Застрелений учасник переговорів з росією Денис Кірєєв, якого Служба безпеки України назвала зрадником, напередодні вторгнення рф попередив голову ГУР Кирила Буданова про план москви захопити Київ і фактично врятував столицю.

У 2021 році Кірєєв, який був банкіром та перебував на перетині сфер російського й українського бізнесу та безпеки, привернув увагу Буданова. Коли навесні 2021 року рф почала накопичувати війська на кордоні з Україною, розвідник викликав Кірєєва до ГУР і попросив його використати свої зв’язки, щоб проникнути до російської військової розвідки. Кірєєв їздив із Харкова до росії, а потім доповідав Буданову. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Ще восени 2021 року Буданов дізнався зі своїх джерел про плани москви розпочати повномасштабну війну. А вже 23 лютого Кірєєв передав йому дані про те, що російський диктатор володимир путін віддав наказ про вторгнення. Кірєєв також знав головну точку удару.

Якби не Кірєєв, Київ, швидше за все, був би взятий, — заявив Буданов.

О 8.00 24 лютого російський десант, який планував захопити Київ, вистався на аеропорту «Антонов». Підказка Кірєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському нападу.

Після того, як план путіна захопити Київ був зірваний, рф та Україна домовилися про переговори про припинення вогню в Білорусі. Буданов запропонував Кірєєву взяти участь у переговорах і той погодився.

Після його появи там його зв’язок зі спецслужбами став очевидним для всіх. На жаль, ситуація тоді була критичною, і ми змушені були ризикувати, — розповів очільник ГУР.

Повернувшись із Білорусі, Кірєєв зустрівся з Будановим на кілька годин. Кірєєв, за словами члена його служби безпеки, усвідомлював, що йому загрожує небезпека, і залишив зустріч у мовчазному настрої. Через кілька днів Кірєєв розповів, що до його будинку на околицях Києва вночі приходили російські оперативники й він змушений був відкривати вогонь із мисливської рушниці.

У другому раунді переговорів, який був запланований на 3 березня, Кірєєв теж повинен був брати участь за проханням Буданова.

У ніч перед переговорами в Білорусі Кірєєву зателефонували з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада, який просив про зустріч. Цей офіцер відповідає за затримання співробітників розвідки і безпеки, підозрюваних у роботі на росію. Пан Поклад відмовився коментувати цю статтю, як і представник СБУ, посилаючись на закон про державну таємницю.

За інформацією WSJ, Кірєєв приїхав на київський залізничний вокзал разом зі своєю особистою охороною та агентами військової розвідки для поїздки до Білорусі. Він сказав охоронцям, що по дорозі його можуть заарештувати, але наказав охоронцям не втручатися.

Група поїхала в центр столиці і зупинилася біля Софійського собору. Під’їхало кілька мікроавтобусів з оперативниками СБУ, які наказали співробітникам військової розвідки та охоронцям Кірєєва скласти зброю. Самого бізнесмена відвели до машини, а його охорона залишилася на місці.

Зазначається, що приблизно через 90 хвилин агенти військової розвідки були викликані на місце, де вони знайшли тіло Кірєєва. Державне бюро розслідувань України, яке займається подібними вбивствами, відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, у березні Головне управління розвідки Міноборони повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них був і Денис Кірєєв, якого нібито застрелили під час затримання співробітники СБУ за те, що він міг передавати дані росіянам.

Джерело: The Wall Street Journal