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Ракурс
Перемовник Кіреєв був розвідником, раніше писали про його загибель під час затримання

Перемовник Кіреєв був розвідником, раніше писали про його загибель під час затримання

5 бер 2022, 22:08
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Головне управління розвідки Міноборони повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них був і Денис Кірєєв. Удень низка ЗМІ писали, що Кірєєва нібито застрелили під час затримання співробітники СБУ за те, що він міг передавати дані росіянам.

Але в Офісі президента цю інформацію не підтверджували. До того ж Кірєєв був у складі української делегації на перших «гомельських» перемовинах із росіянами після початку війни.

45-річний Денис Кірєєв, згідно з офіційною біографією, був банкіром. У 2010—2014 він працював першим заступником голови правління Ощадбанку, а до того був членом наглядової ради «Укрексімбанку».

Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги!" - ідеться в повідомленні ГУР.

Уранці 5 березня низка ЗМІ повідомили, що Дениса Кірєєва застрелили співробітники Служби безпеки України при затриманні. Попередньо, його нібито запідозрили в держзраді.

Про це писали «Обозреватель» та «Українська правда» з посиланням на свої джерела.



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Він уже небіжчик, — цитувала УП співрозмовників у силовому блоці та в політичних колах.

За їхніми словами, СБУ мала «чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори». Імовірно, новину про вбивство Кірєєва першим повідомив одіозним нардеп, що перебуває під санкціями США, — Олександр Дубінський. Він і зазначив, що Кірєєв підозрювався у держзраді та нібито був убитий під час затримання співробітниками СБУ.

Джерело: Ракурс


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