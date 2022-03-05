СБУ при затриманні застрелила українського переговорника у Гомелі. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n167967-sbu-pry-zatrymanni-zastrelyla-ukrayinskogo-peregovornyka-u-gomeli-zmi.html

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Члена першої Гомельської делегації України Денис Кірєєв був застрелений силовиками.

Кірєєва підозрювали у державній зраді. Його вбили під час затримання співробітники Служби безпеки України. Про це 5 березня повідомляє видання ZN.UA.

За інформацією ЗМІ, Кірєєв — людина Клюєвих. У період з 2006 по 2008 років він працював в СКМ «Фінанс» на посаді заступника генерального директора. Далі кар'єру він продовжив в австрійській компанія GROUP SLAV AG Клюєвих. У проміжку між 2006 і 2012 роками Кірєєв був членом Наглядової ради «Укрексімбанку».

А з 2010 року по 2014 роки Кірєєв працював на посаді першого заступника голови правління «Ощадбанку» за квотою Клюєвих. Також він займався управлінням приватними фондами Private equity Fund і Fixed income Fund.

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Нагадаємо, 1 березня голова Михайлівської територіальної громади, розташованої у Василівському районі Запорізької області, Володимир Рикун, здав її ворогу. Очільник ОТГ «провів перемовини» з окупантами, а ті пообіцяли йому не обстрілювати цивільні об'єкти.

Джерело: ZN.UA