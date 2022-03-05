У Волновасі ліквідували ватажка угруповання "Спарта" - наступника Мотороли

https://racurs.ua/ua/n167991-u-volnovasi-likviduvaly-vatajka-ugrupovannya-sparta-nastupnyka-motoroly.html

Ракурс

На Донбасі 5 березня ліквідували одного з ватажків бойовиків — Володимира Жогу з позивним Воха. Він очолював збройне угруповання «Спарта» після загибелі попереднього ватажка — Арсенія Павлова (Моторола).

Це підтвердив і ватажок так званої ДНР Денис Пушилін. Жога раніше був особистим водієм Павлова, якого вбили у 2016 році в Донецьку. Ватажка «Спарти» вбили під Волновахою, повідомляє російська служба BBC.

.

«Спарта» на окупованих територіях Донбасу вважається «одним із найефективніших підрозділів» ОРДЛО. Це угруповання та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.