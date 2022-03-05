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Ракурс
В Волновахе ликвидировали главаря группировки «Спарта» — преемника Моторолы

В Волновахе ликвидировали главаря группировки «Спарта» — преемника Моторолы

5 мар 2022, 21:52
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На Донбасі 5 березня ліквідували одного з ватажків бойовиків — Володимира Жогу з позивним Воха. Він очолював збройне угруповання «Спарта» після загибелі попереднього ватажка — Арсенія Павлова (Моторола).

Це підтвердив і ватажок так званої ДНР Денис Пушилін. Жога раніше був особистим водієм Павлова, якого вбили у 2016 році в Донецьку. Ватажка «Спарти» вбили під Волновахою, повідомляє російська служба BBC.



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«Спарта» на окупованих територіях Донбасу вважається «одним із найефективніших підрозділів» ОРДЛО. Це угруповання та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.

Источник: Ракурс


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