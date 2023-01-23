В Сумах разоблачили российского агента, который хотел пролезть в военную администрацию — с ним рассчитывались криптой

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Контррозвідка Служби безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади Сумщини.

Агент фсб отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації. У разі успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону.

Отримані відомості зрадник планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів.

СБУ викрила російського агента, задокументували його злочинні дії та затримала біля адмінбудівлі ОВА.

Зрадником виявився мешканець обласного центру, якого фсб завербувало перед початком вторгнення. Зловмисник погодився співпрацювати через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.

Після 24 лютого 2022 року за вказівкою російської спецслужби він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону.

Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Крім того, він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин.

Щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, окупанти розраховувались за його «послуги» криптовалютою.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.