Аргентина и Бразилия планируют создать общую валюту, которая станет второй по величине после евро — FT

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Влада Аргентини та Бразилії обговорить на саміті в Буенос-Айресі ідею створення спільної валюти.

Газета Financial Times пише, «очікується, що за підсумками зустрічі представники країн оголосять про початок попередньої роботи щодо створення нової валютної зони, яка може стати другою за величиною після єврозони».

За даними видання, сторони планують обговорити на саміті, як єдина валюта, яку влада Бразилії пропонує назвати sur, допоможе розширити регіональну торгівлю та знизити залежність від долара США. Очікується, що ініціатори створення валютного об'єднання запропонують іншим країнам Південної Америки приєднатися до них.

Міністр економіки Аргентини Серхіо Масса у розмові з FT підкреслив, що на повну реалізацію задуманого підуть роки, навівши приклад Європи, якій знадобилося кілька десятків років на створення єврозони. Однак він також зазначив, що майбутній саміт — це перший крок у довгій дорозі, яку Латинській Америці потрібно пройти.

За підрахунками газети, нова валютна зона може становити близько 5% світового ВВП, тоді як на єврозону припадає близько 14% глобального ВВП у доларовому вираженні.

Як пише FT, влада Бразилії та Аргентини вже кілька років обговорює ідею створення єдиної валюти, проте раніше переговори зайшли в глухий кут через протидію центрального банку Бразилії. Зокрема, протест ЦП міг бути обумовлений високим рівнем інфляції в Аргентині, який у 2022 році становив 94,8%, що є найгіршим показником для країни за останні 32 роки.