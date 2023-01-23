Молдова проведет военные учения на всех полигонах

Армия Молдовы проведет военные учения, фото: «Европейская правда»

https://racurs.ua/n179174-moldova-provedet-voennye-ucheniya-na-vseh-poligonah.html

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У Молдові на всіх полігонах Національної армії у період з 24 січня по 4 лютого відбудуться тактичні навчання, у яких візьмуть участь понад 400 військових.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє видання NewsMaker з посиланням на Міністерство оборони країни.

Зазначається, що навчання заплановано провести із використанням усієї наявної в армії військової техніки.

Мета навчань — оцінити можливості і практичні навички всіх військовослужбовців — і строковиків, і контрактників, — зазначили у відомстві.

За сценарієм навчань, військові виконуватимуть різні завдання з використанням військової техніки, надаватимуть першу допомогу і відпрацьовуватимуть дії в умовах хімічної атаки.

При цьому в Міноборони Молдови стверджують, що ці навчання не пов’язані з війною в Україні й відбуваються відповідно до плану підготовки армії країни на 2023 рік.

У ході навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону, в центральних, північних та південних районах країни. У зв’язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань та переміщення військової техніки, — наголошують у відомстві.

Нещодавно президент країни Майя Санду в одному з інтерв’ю заявила, що російське вторгнення в Україну спонукало Молдову замислитися над тим, щоб відійти від закріпленого конституцією нейтрального статусу та увійти до «ширшого альянсу».

Джерело: NewsMaker