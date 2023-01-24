США предоставили Китаю доказательства помощи рф китайскими госкомпаниями - Bloomberg

https://racurs.ua/n179183-ssha-predostavili-kitau-dokazatelstva-pomoschi-rf-kitayskimi-goskompaniyami-bloomberg.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена надала уряду Китаю докази того, що деякі китайські державні компанії надають допомогу росії у військових діях проти Україні. Про це пише впливове американське видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Жодних інших подробиць, окрім того, що ця допомога Пекіна москві має економічний, а також нелетальний військовий характер і дозволяє ухилятися від накладених на росію санкцій, джерела не надали.

Офіційні особи США порушили це питання перед своїми китайськими колегами та попередили про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки для ведення війни рф.

Люди, обізнані з думкою Білого дому, охарактеризували діяльність державних підприємств Пекіна як «свідоме сприяння росії у її військових діях».

Наразі адміністрація Байдена переконана, що уряд Китаю хоче допомогти росії і не є нейтральним, як стверджує публічно.

Нагадаємо, останнім часом Китай поглибив свої торгові відносини з країною-агресором й принципово відкидає будь-які санкції проти рф. Торік імпорт Китаю з росії зріс майже на 50% порівняно з 2021 роком.