Заместитель генпрокурора после каникул в Испании ушел с должности

Заместитель генпрокурора после каникул в Испании уходит с должности – СМИ

https://racurs.ua/n179184-zamestitel-genprokurora-posle-kanikul-v-ispanii-uhodit-s-doljnosti-smi.html

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Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко, який наприкінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.

Про це сьогодні вранці повідомило видання «Українська правда» з посиланням на поінформовані джерела в Раді національної безпеки та оборони і правоохоронних органах. За даними ЗМІ, після публікації інформації про відпочинок Симоненка його попросили написати заяву на звільнення.

Симоненко їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї, використавши автомобіль «Мерседес» львівського підприємця і депутата бізнесмена Григорія Козловського. Супроводжував Симоненка — охоронець Козловського.

Згодом в Офісі генпрокурора підтвердили цю інформацію.

Джерела ЗМІ також повідомили, що це не єдине кадрове рішення після гучних корупційних скандалів минулого та початку цього тижня.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Андрія Єрмака Кирило Тимошенко також написав заяву про звільнення після скандалу з нецільовим використанням автомобілів та самопіаром.

РНБО 23 січня вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.