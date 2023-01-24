Генсек НАТО – Скоро будет решение Германии о передаче танков Украине

https://racurs.ua/n179195-gensek-nato-skoro-budet-reshenie-germanii-o-peredache-tankov-ukraine.html

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з міністром оборони Німеччини заявив, що скоро буде рішення Берліна щодо дозволу на передачу Україні танків Leopard. Окрім цього, глава німецького Міноборони дав зрозуміти, що надання універсальних бойових машин Збройним силам України — це лише питання часу, тому країни Північноатлантичного альянсу вже можуть починати навчати українських військових керувати «Леопардами».

Берлін також отримав запит Варшави про згоду на передачу Україні танків Leopard 2.

Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2, — написав у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він також звернувся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримають Україну танками Leopard 2.

Нагадаємо, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт напередодні заявив, що у Німеччині продовжують зважувати можливості передачі Україні основних бойових танків, але змушені брати до уваги і настрої населення.

Водночас екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що після вирішення питання з постачанням Україні танків Leopard партнерам треба швидко визначатися щодо надання далекобійної артилерії та винищувачів.