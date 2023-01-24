США определились с типом самолета, который предоставят ВСУ

https://racurs.ua/n179199-ssha-opredelilis-s-tipom-samoleta-kotoryy-predostavyat-vsu.html

Ракурс

США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним силам. Про це заявив речник Командування Повітряними силами Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії. Авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України, керівництво Міністерства оборони. Цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах. Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки, — вказав Ігнат.

З його слів, авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Ігнат пояснив, що йдеться не лише про підготовку льотного складу, а й про підготовку авіаційних інженерів.

Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтись. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури — тут теж Міністерство інфраструктури долучатиметься для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше, — додав він.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тема надання Україні літаків зрушила з мертвої точки.