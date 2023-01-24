Волн призыва нет – в ВСУ ответили на вопросы о мобилизации

https://racurs.ua/n179214-voln-prizyva-net-v-vsu-otvetili-na-voprosy-o-mobilizacii.html

Ракурс

У Збройних силах України відповіли на запитання щодо процесу мобілізації в країні.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого і триває постійно.

Він заявив, що «жодних хвиль призову немає", а рішення про мобілізацію кожного громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

У більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування (військкомати) для уточнення військово-облікових даних.

Особовий склад, який раніше не проходив служби призивається до навчальних центрів, де, відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.



Громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби і нетривалою перервою у проходженні служби можуть відправлятися одразу до бойових військових частин. Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями, — цитує Горбача мілітарний медіа-центр.

Минулого вікенду, 22 січня, військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.