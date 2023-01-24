Залужный получил миллион долларов наследства из США и отдал деньги на армию — NYT

https://racurs.ua/n179220-zalujnyy-poluchil-million-dollarov-nasledstva-iz-ssha-i-otdal-dengi-na-armiu-nyt.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав у спадок зі США 1 млн дол., після чого передав усі гроші українській армії.

The New York Times написало, що Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

У січні головнокомандувач пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України.

Прес-служба ЗСУ цю інформацію підтвердила, пише Zn.ua.

NYT написала про спадок Залужного у матеріалі про те, як українці допомагають армії.

Зокрема, видання згадало про опитування, проведене восени минулого року суспільним мовником України «Суспільне медіа». Воно показало, що близько чверті всіх українців, або 24%, сказали, що жертвували гроші безпосередньо військовим під час війни.

За минулий рік 22,3 млрд грн, або близько 500 млн дол. пожертвували безпосередньо на армію підприємства та фізичні особи, за даними НБУ. Це значно перевищило благодійні внески всередині України на гуманітарну допомогу, які склали 920 млн грн, або 20 млн дол.

Одна з найбільших таких організацій «Повернись живим» зібрала для військових 5,3 млрд грн або 132 млн дол.

Благодійний фонд Сергія Притули зібрав 3,5 млрд грн, або 87 млн дол.