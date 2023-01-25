Генеральный прокурор Андрей Костин. Фото:

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Ракурс

Звільнення п’яти керівників обласних прокуратур в Україні відбулося у середу, 25 січня.

Відповідні накази вже підписав генеральний прокурор Андрій Костін. Обласні прокурори звільнені зі своїх посад за власним бажанням. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що було звільнено керівника Запорізької обласної прокуратури Віктора Приходька, очільника Кіровоградської обласної прокуратури Володимира Твердохліба, керівника Полтавської обласної прокуратури Антона Столітнього, керівника Сумської обласної прокуратури Олексія Тубелеця та очільника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василину.

Раніше повідомлялося, що 24 січня було звільнено з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка. До кадрового рішення призвела його закордонна відпустка в Іспанії.

Нагадаємо, 27 липня 2022 року Верховна Рада під час пленарного засідання дала згоду на призначення народного депутата від «Слуги Народу» Андрія Костіна очільником Офісу генпрокурора. Свого часу Костін був директором та співзасновником Адвокатської компанії «Право», а також заступником голови Ради адвокатів Одеської області.