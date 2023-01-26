Ракурсhttps://racurs.ua/
Ермак и Тищенко отреагировали на изгнание нардепа из «Слуги народа»
Ермак и Тищенко отреагировали на изгнание нардепа из «Слуги народа»https://racurs.ua/n179280-ermak-i-tischenko-otreagirovali-na-izgnanie-nardepa-iz-slugi-naroda.htmlРакурс
Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на вигнання свого кума нардепа Миколи Тищенка з партії «Слуга народу» через поїздку в Таїланд.
Кожен має розуміти рівень відповідальності перед країною та нацією під час війни. Той, хто забуває про це — отримує швидку реакцію. Так буде з кожним, хто дозволятиме собі забувати, незалежно від імен та посад, — написав Єрмак 26 січня у Телеграм, ймовірно, у відповідь на сьогоднішній скандал з Тищенком.
Одіозний представник монобільшості в парламенті написав низку повідомлень у чат «Слуги народу» у відповідь на виключення з партії та звільнення з посади заступника голови фракції у Верховній Раді й заявив, що він «титанічно працює".
Окрім цього, стало відомо, коли Тищенко виїхав з України кілька днів тому.
Депутат Микола Тищенко поїхав з України ще два дні тому… За отриманою інформацією, Тищенко перетнув кордон із Польщею ще позавчора. Рейсом Мюнхен-Бангкок прилетів у Таїланд. Анонс зустрічі з’явився за добу до її проведення. Чи розраховував Тищенко в принципі, що хтось прийде до нього на зустріч? — вказав журналіст-розслідувач проекту «Схеми» Максим Савчук.
.