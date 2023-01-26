Ермак и Тищенко отреагировали на изгнание нардепа из «Слуги народа»

https://racurs.ua/n179280-ermak-i-tischenko-otreagirovali-na-izgnanie-nardepa-iz-slugi-naroda.html

Ракурс

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на вигнання свого кума нардепа Миколи Тищенка з партії «Слуга народу» через поїздку в Таїланд.

Кожен має розуміти рівень відповідальності перед країною та нацією під час війни. Той, хто забуває про це — отримує швидку реакцію. Так буде з кожним, хто дозволятиме собі забувати, незалежно від імен та посад, — написав Єрмак 26 січня у Телеграм, ймовірно, у відповідь на сьогоднішній скандал з Тищенком.

Одіозний представник монобільшості в парламенті написав низку повідомлень у чат «Слуги народу» у відповідь на виключення з партії та звільнення з посади заступника голови фракції у Верховній Раді й заявив, що він «титанічно працює".

Окрім цього, стало відомо, коли Тищенко виїхав з України кілька днів тому.