ЕС продлил на полгода санкции против России из-за войны в Украине

https://racurs.ua/n179310-es-prodlil-na-polgoda-sankcii-protiv-rossii-iz-za-voyny-v-ukraine.html

Ракурс

Рада ЄС у п`ятницю вирішила продовжити на 6 місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки рф.

Про це 27 січня повідомив сайт Євросоюзу.

Зазначається, що ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року через неспровоковану та невиправдану військову агресію росії проти України.

«Ракурс» розповідав, що уряд Угорщини має намір накласти ветона нові санкції ЄС проти росії, якщо вони торкнуться ядерної енергетики рф. Прем'єр Віктор Орбан сказав, що ці санкції нібито «не допомагають Україні звільнити свою територію, а лише завдають шкоди економікам європейських країн».