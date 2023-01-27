Орбан продовжує захищати путіна - пообіцяв ветувати ядерні санкції ЄС

https://racurs.ua/ua/n179298-orban-prodovjuie-zahyschaty-putina-poobicyav-vetuvaty-yaderni-sankciyi-ies.html

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що скористається правом вето, якщо Євросоюз спробує запровадити будь-які обмеження, які стосуються ядерної енергетики росії.

Орбан сказав про це в інтерв’ю державній радіостанції Угорщини у п’ятницю, 27 січня.

Він запевнив, що Угорщина не дозволить реалізувати план включення компаній російського ядерного сектора до санкційного пакету ЄС.

Про це не може бути й мови. На санкції щодо ядерної енергетики очевидно має бути накладено вето, заявив угорський прем'єр.

Україна раніше закликала 27 країн ЄС запровадити обмеження проти «Росатому», але Угорщина, яка має побудовану ще за радянських часів атомну електростанцію «Пакш» виступає проти. Будапешт планує розширювати свою єдину АЕС разом із «Росатомом», у вересні 2022 року почалося будівництво нового енергоблоку.

Євросоюз поки що не вводив санкції проти Росатому. Агентство «Рейтер» повідомляло, що такі обмеження обговорювалися у рамках 10 пакету санкцій ЄС проти росії. Він має бути прийнятий у річницю повномасштабного вторгнення росії до України.

Депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек у січні сказав пропагандистам з газети «Известия», що переговори про введення санкцій ЄС проти «Росатому» ведуться, але невідомо, чи їх буде введено.

В Угорщині давні партнерські відносини з росією в атомній галузі, тому вона може заблокувати санкції у цій галузі, — говорив Бек.

Нагадаємо, Угорщина неодноразово критикувала антиросійські санкції ЄС, стверджуючи, що вони буцімто не змогли суттєво послабити економіку росії, тоді як європейську економіку ці обмеження ризикують зруйнувати.