Российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети. Фото: СБУ

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Ракурс

Російські хакери намагалися атакувати електронні системи житлової інфраструктури в одному із прикордонних регіонів України.

Через Wi-Fi-мережу багатоквартирних будинків кіберзловмисники хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів та прилеглими автомобільними дорогами. Вони планували мати прихований канал для збору даних про ситуацію у місті. Також хакерів цікавили дані про адреси проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки. Про це 27 січня повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Кіберфахівцям спецслужби вдалося своєчасно викрити спробу ворога проводити розвідувально-підривну діяльність у прикордонному регіоні. Слідчі відкрили кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ.

У СБУ зазначили, що до кібератаки причетне підконтрольне російським спецслужбам хакерське угруповання, що спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об'єктів.

Правоохоронці попередили, що такі атаки можуть відбуватися й у майбутньому, тому громадянам треба бути уважними й більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі та періодично їх змінювати.

Нагадаємо, 1 листопада російські телеграм-канали 1 листопада почали масово публікувати пости про те, що російські хакери буцімто зламали захищену українську військову систему ситуаційної обізнаності Delta. Однак у Міноборони України цю інформацію назвали фейком.