ССО и Нацгвардия уничтожили позицию врага. Фото: Генштаб

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Ракурс

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на Бахмутському напрямку.

Зокрема, бійці Сил спеціальних операцій за допомогою дрона-камікадзе знищили одну з вогневих позицій ворога. Щонайменше двоє окупантів були ліквідовані. Про це 25 січня повідомило командування Сили спеціальних операцій у Facebook.

Також військові знищили російський склад із боєкомплектом на Бахмутському напрямку. Професійно спрацювали бійці третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою ЗСУ. Вони виявили та знищили склад противника з боєкомплектом. На цьому об'єкті зберігалися протитанкові міни, заряди до ПТУР, РПГ та боєприпаси для стрілецького озброєння.

Нагадаємо, 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола накрила російську позицію прицільним вогнем. Українські артилеристи двома снарядами знищили піхоту, бойову машину піхоти та авто ворога.