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Ракурс
Мужчина пытался незаконно пересечь границу с Венгрией, фото: ГПСУ

Уклониста, выдававшего себя за женщину, задержали пограничники (ФОТО)

28 янв 2023, 14:29
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Прикордонники затримали порушника, який намагався перетнути кордон із Угорщиною, вдаючи із себе жінку.





Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що вчора, 27 ввечері, прикордонники відділу «Вилок» зупинили біля кордону трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути держкордон поза пунктами пропуску.

Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані, — вказано в повідомленні. — Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ст. 204−1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Наразі на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування, — зазначають у ДПСУ.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Угорщиною, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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