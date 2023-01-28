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Ракурс
Чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Угорщиною, фото: ДПСУ

Ухилянта, який видавав себе за жінку, затримали прикордонники (ФОТО)

28 січ 2023, 14:29
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Прикордонники затримали порушника, який намагався перетнути кордон із Угорщиною, вдаючи із себе жінку.





Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що вчора, 27 ввечері, прикордонники відділу «Вилок» зупинили біля кордону трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути держкордон поза пунктами пропуску.

Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані, — вказано в повідомленні. — Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ст. 204−1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Наразі на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування, — зазначають у ДПСУ.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Угорщиною, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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