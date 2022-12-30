Утікають, "паляться" і гинуть - ДПС розкрила кількість нелегальних спроб перетнути кордон

https://racurs.ua/ua/n178349-utikaut-palyatsya-i-gynut-dps-rozkryla-kilkist-nelegalnyh-sprob-peretnuty-kordon.html

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Від початку запровадження воєнного стану 12 тис. українських чоловіків намагалися незаконно залишити країну, при цьому 15 осіб загинули.

З початку повномасштабної війни Держприкордонна служба розпочала понад 2,1 тис. кримінальних проваджень: понад 430 з них — за незаконне переправлення осіб, за підробку документів — 1 тис. 650, за ухилення від призову — понад 20.

Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та понад 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Також зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн.

Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

24 лютого в Україні запровадили воєнний стан та заборонили чоловікам виїзд за кордон. Це стосується чоловіків від 18 до 60 років.

Водночас є певні винятки, за якими чоловікам можна виїжджати за кордон. Наприклад, якщо вони не придатні до військової служби, волонтерять або мають трьох неповнолітніх дітей.