Бойцы ВСУ заставили российских морпехов бежать. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179345-pobeg-rossiyskih-morpehov-posle-boya-pod-ugledarom-pokazali-na-video.html

Ракурс

Морська піхота збройних сил росії, розхвалена ворожою пропагандою, накивала п’ятами з поля бою.

Українські захисники під Вугледаром на Донеччині змусили російських морських піхотинців тікати. Артилерія ЗСУ почала так влучно бити по ворожих підрозділах, що ті вирішили швиденько побігти назад. Відповідне відео 28 січня український воєнний кореспондент Юрій Бутусов оприлюднив у Telegram.

На кадрах показана блискуча робота 72-ї механізованої бригади українських Збройних сил. Російські солдати після прильотів тікали так, що кинули свої п’ять бронемашин, загиблих та навіть поранених.

Нагадаємо, військовослужбовці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ ЗСУ завдали потужних та точних ударів по російських позиціях. Українські снаряди знищили частину ворожого підрозділу. Крім того, влучання у техніку загарбників призвело до її загоряння та вибуху.