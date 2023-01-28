Российские ракетоносители в Черном море. Фото:

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Воєнне корабельне угрупування росії у Чорному морі збільшилося.

Станом на 28 січня в акваторії перебувають 16 кораблів агресора. Додався надводний ракетоносій, у зв’язку з чим загальний залп «Калібрів» може складати 20 ракет. Це говорить проте, що попри шторм, ворог намагається «грати м’язами». Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Також у Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні два великих десантних кораблі. Однак спроба висадки десанту, за словами Гуменюк, приречена на провал.

Офіцер також поінформувала, що теоретично ворог може здійснити запуск дронів-камікадзе попри штормовий вітер. Однак складна погода все ж грає на боці України. Гіпотетично дрони ворог може запускати з настанням ночі.

Нагадаємо, 27 січня російський ворог тримав на бойовому чергуванні у Чорному морі 12 ворожих кораблів. Серед них були два носії крилатих ракет «Калібр», загальний запуск яких становив 12 ракет.