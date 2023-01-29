Шольц и дальше будет звонить к путину

https://racurs.ua/n179357-sholc-i-dalshe-budet-zvonit-k-putinu.html

Ракурс

Олаф Шольц, канцлер ФРН, продовжить спілкуватися з володимром путіним у телефонному режимі.

Про це політик заявив в інтерв’ю Tagesspiegel.

Шольц поскаржився на «не ввічливий тон» розмов з главою Кремля. Але він вважає, що вести переговори про припинення війни з путіним все ж варто.

Я буду знову говорити з путіним по телефону, тому що це потрібно робити. Саме путін повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну. Крім того, у минулому ми іноді також обговорювали конкретні питання обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізьку АЕС. Але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світ вийде з цієї жахливої ситуації? Передумова для цього очевидна: виведення російських військ, — сказав Шольц.

В іншому інтерв’ю канцлер сказав, що Німеччина адаптувалася до відсутності співпраці з рф. В інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, яке з’явилося на офіційному сайті німецького уряду, Шольц заявив, що його країна «швидко адаптувалася» до розриву тісних зв’язків з росією.

24 лютого 2022 року ми зіткнулися зі зміною епох, і Німеччина швидко підлаштувалася під нову реальність. Реальність, де ми вже не співпрацюємо з росією, — сказав Шольц.

Однак канцлер додав, що ФРН і надалі рухатиметься у напрямку скорочення «односторонньої залежності економіки» від рф.