ВСУ уничтожили за сутки еще почти 500 российских солдат. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179389-armiya-ukrainy-unichtojila-esche-pochti-500-rossiyskih-soldat-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною зростають з кожним днем.

За неділю, 29 січня, українські військові ліквідували 490 ворогів. Також на різних ділянках фронту були знищені три танки, три бойові броньовані машини, одна артсистема та чотири автомобілі чи автоцистерни. Про це 30 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 126 тис. 650 (+490) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 201 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 369 (+3) од,

артилерійських систем — 2 тис. 196 (+1) од,

РСЗВ — 453 (+0) од,

засоби ППО — 221 (+0) од,

літаків — 293 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 947 (+0),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 41 (+4) од,

спеціальна техніка — 199 (+0).

Військові додали, що втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, українські військові вдарили по скупченню окупантів і ворожої техніки в Іловайську. ЗМІ повідомили, що ударів завдали у момент прибуття на станцію ешелону з військовою технікою та особовим складом. У Генштабі ЗСУ цю інформацію поки не коментували.