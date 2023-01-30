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Ракурс
лукашенко прилетел в Зимбабве – на него надели украшения, в аэропорту дали концерт

лукашенко прилетел в Зимбабве — на него надели украшения, в аэропорту дали концерт (ФОТО, ВИДЕО)

30 янв 2023, 16:43
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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 30 січня приїхав до Зімбабве.





Його особисто зустрічав зімбабвійський президент Еммерсон Мнангагва. Також в аеропорту танцювали, співали білоруський гімн, а на самого лукашенка надягли місцеві прикраси.

Створення хаба в Африці для торгівлі білоруською продукцією буде обговорено під час візиту олександра лукашенка до Зімбабве, — повідомив білоруському держагентству новин тимчасовий повірений у справах білорусі у Зімбабве Дмитро Сакун.

Мінськ хоче продавати у цю африканську країну продукти, техніку, одяг і добрива.

Тим часом напередодні візиту лукашенка до Зімбабве видання New Zimbabwe пише про внутрішні скандали, пов’язані з білоруссю.

Перший пов’язаний із закупівлею минулого року урядом Зімбабве в білорусі пожежних машин, про які «ніколи не просила» влада на місцях. Угоду, яку планувалося реалізувати за рахунок місцевих бюджетів (70 машин за 32 млн дол.), засудили як провладні, так і опозиційні депутати парламенту.

Інший скандал стосувався продажу алмазів, для чого уряд обирав дружні білоруські компанії.

Крім того, в публікації згадується закупівля нібито білоруських (згідно з іншими джерелами — китайських) автобусів, яка теж викликала суперечки.

Источник: Ракурс


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